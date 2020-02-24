Нужно готовиться к худшему: МВФ предрек серьезные последствия для мировой экономики из-за коронавируса

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева призвала готовиться к долгосрочным серьезным последствиям для мировой экономики из-за эпидемии нового коронавируса COVID-2019, охватившейся Китай и некоторые другие страны. Такое заявление она сделала в ходе выступления перед участниками встречи министров финансов и глав центробанков G20 в Саудовской Аравии.

Как отметила Георгиева, если даже мир быстро справится с распространением коронавируса, то это все равно «скажется на росте экономики в мире и Китае». «Мы все надеемся на быстрое восстановление», однако с учетом нынешней неопределенности, «гораздо более мудрым решением стала бы подготовка к наименее благоприятным сценариям», полагает глава МВФ (цитата по ТАСС). По словам Георгиевой, есть опасность дальнейшего расширения вспышки COVID-2019 в мире. В этой связи руководитель МВФ заявила, что усилия большой «двадцатки» должны направлены на противодействие распространению коронавируса. Речь идет об оказании МВФ помощи за счет средств, предназначенных для ликвидации последствий крупных катастроф.

Тем временем на фоне новостей о распространении коронавируса в мире нефтяные котировки обрушились на открытии торгов в понедельник на мировых биржах. Так, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне сегодня утром снижалась почти на 3% – до 56,56 долларов за баррель. Стоимость американской легкой нефти марки WTI опускалась почти на 2,85% – до 51,91 доллара за баррель.

Участники рынка опасаются, что из-за угрозы распространения Covid-19 за пределами Китая мировая экономика замедлится, что приведет к снижению спроса на «черное золото».

За сутки общее число инфицированных китайским коронавирусом в мире увеличилось до 79 363 человек. В 28 странах мира вне КНР зарегистрирован 2 101 случай заражения Covid-19. Первый случай заражения «уханьским коронавирусом» зафиксирован в Бахрейне. Три первых случая инфицирования Covid-19 выявлено в Кувейте. Крупная вспышка заболеваемости зарегистрирована на севере Италии, где число инфицированных утром 24 февраля достигло 152 человек, трое зараженных скончались. Стремительно растет число зараженных и в Южной Корее, где число заболевших достигло 763 человек, умерли 7 инфицированных. В Китае от коронавируса скончались 2592 человека, за сутки число жертв увеличилось на 150 человек (149 заболевших умерли в провинции Хубэй). Таким образом, число смертей по всему миру превысило цифру 2600.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.02.20

Финский чиновник предложил объединить юго-восток Финляндии и северо-запад России. / В Кабардино-Балкарии во время детского приема в поликлинике распивали шампанское и устроили драку. / Голодающие женщины Югры приостановили протест: Комарова должна будет разобраться с Ипотечным агентством округа. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»