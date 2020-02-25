Богатейшие люди мира обеднели на 140 млрд долларов за день

Самые богатые люди планеты за один день потеряли в общей сложности 139 млрд долларов. Это произошло из-за колебаний рынка на фоне распространения коронавируса.

В частности, индексы S&P 500 и Dow Jones потеряли более 3%. В результате 500 миллиардеров потеряли 139 млрд долларов, сообщает Bloomberg. Это самое сильное снижение уровня благосостояния, с тех пор как агентство начало составлять рейтинг в 2016 году.

Наибольшие потери понес самые богатый в мире человек основатель Amazon Джефф Безос. Он лишился 4,8 млрд долларов. На такую же сумму обеднел третий в списке богачей Bloomberg глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно.

Кроме того, 4 млрд долларов лишился основатель компании Inditex Амансио Ортега. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 3,4 млрд долларов.

Из россиян больше все пострадал президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов, чье состояние сократилось на 1,2 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.02.20

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