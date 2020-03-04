Мишустина попросили разрешить закупки у оборонных предприятий без торгов

Бюджетным учреждениям необходимо предоставить на срок до двух лет право закупать гражданскую продукцию у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) без торгов, через механизм единственного поставщика. С таким предложением к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину обратился руководитель государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет РБК.

Глава корпорация предлагает распространить преференцию на закупку готовой к использованию радиоэлектроники. «Речь идет о праве, но не обязанности заказчиков заключать контракты с предприятиями ОПК как единственным поставщиком. То есть заказчик решает сам, какую продукцию и с использованием каких механизмов – конкурентных или нет – ему приобрести», – пояснили в Ростехе.

Помимо этого Чемезов предложил поддержать законопроекты, которые устанавливают долю обязательных закупок гражданской продукции у предприятий ОПК, осуществляемых государственными органами и госкомпаниями.

По словам представителя «Ростеха», на сегодняшний день отечественные производители имеют возможность предложить заказчикам конкурентную по цене и качеству продукцию, «но им объективно трудно пробиваться на рынок ввиду сложившейся монополии иностранных брендов и серьезного лобби со стороны зарубежных поставщиков». В корпорации отметили, что на долю отечественной высокотехнологичной продукции приходится лишь 3-5% от общего объема закупок.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.03.20

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