Разрыв сделки с ОПЕК+ обойдется России в $100-150 млн ежедневно

Ежедневные потери России от расторжения сделки с ОПЕК+ составят от $100 млн до $150 млн, считает совладелец «ЛУКойла» Леонид Федун. Ранее глава Минэнерго России Александр Новак в пятницу, 6 марта, сообщил, что по итогам напряженных переговоров стран ОПЕК+ с 1 апреля сделка перестанет существовать, а ее участники складывают с себя все обязательства.

По его словам, кооперация ОПЕК+ продолжится в рамках Хартии о бессрочном сотрудничестве, передает РИА «Новости». Он также отметил, что бывшие участники сделки станут следить за рынком в формате министерского мониторингового комитета. «Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», – сказал Федун в интервью The Bell.

Совладелец российской нефтяной компании объяснил, что потери складываются из ожидаемого падения цен на нефть. По оценкам экспертов, при сохранении сделки, стоимость нефти составляла бы не менее $60 за баррель, однако из-за разрыва соглашения, «черное золото» упадет в цене приблизительно до $40. При объеме российского экспорта в 5 млн баррелей в сутки, страна будет терять $100-150 млн.

О причинах разрыва соглашения Федун ничего не сказал, как и о перспективах пересмотреть данное решение, отметив лишь, что находится «в легком шоке». Совладелец нефтяной компании подтвердил, что российские нефтедобытчики ранее говорили о готовности наращивать объемы на 2-3%, однако этот объем не сможет компенсировать будущие потери.

Федун отметил, что, согласно экспертной оценке, страны ОПЕК+ суммарно сократят добычу нефти на 0,6-1 млн баррелей в сутки или даже больше, из которых Россия сможет компенсировать 200-300 тыс. баррелей в сутки.

Как писал «Новый День», в пятницу, 6 марта, рубль продолжил сдавать свои позиции по отношению к основным валютам в ходе торгов на Московской бирже. Курс евро поднялся выше 77 рублей, а доллар стал дороже 68 рублей – впервые с января прошлого года

Российская национальная валюта падает на фоне продолжающего снижения мировых цен на нефть – смесь Brent стала дешевле 50 долларов за баррель – и обвала фондовых рынков США, Азии и Европы из-за опасений относительно распространения коронавируса Covid-19 в мире и нарастания проблем в мировой экономике.

Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent на Лондонской бирже ICE снижается на 3,86% – до 48,13 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть WTI подешевели на 3,65%, до 44,28 доллара на баррель. На 14:45 мск цена нефти Brent опустилась ниже 48 долларов за баррель – впервые с июля 2017 года. Стоимость этой нефтяной смеси снизилась на 4,58%, до 47,8 доллара за баррель.

Цены на «черное золото» упали перед переговорами участников ОПЕК+.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.03.20

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