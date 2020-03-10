Эпидемию коронавируса готовы признать форс-мажором при госзакупках

Российские власти готовы признавать коронавирус форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок. В настоящее время такое практикуется при срыве экспортных поставок. Однако и при выполнении внутренних госконтрактов у компаний возникают сложности. В основном страдают автопроизводители.

Торгово-промышленная палата (ТПП) уже выдает заключения о форс-мажоре из-за коронавируса, передает «Коммерсант», но это касается только экспортных поставок. По данным издания, в ближайшее время эту практику распространят на все госзакупки. Минпромторг сейчас готовит проект акта правительства.

На решение кабмина повлияли проблемы автопроизводителей. Так глава КамАЗа Сергей Когогин заявил, что автоконцернам, которые работают по ФЗ-44 о госзакупках, «очень сложно», штрафы при неисполнении обязательств «гигантские». «Я могу сказать, что глобальные поставщики, например по датчикам давления и температуры масла в двигателе компании Bosch, они фактически объявляют о форс-мажорных обстоятельствах. 100% двигателей, которые мы делаем, оснащаются датчиками Bosch», – рассказал Когогин в ходе совещания на базе РСПП.

ТПП признает форс-мажором не саму эпидемию, а ограничительные меры, которые принимаются для предотвращения распространения COVID-2019, если из-за них российская компания не может выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером. Аналогично поступает и Китай.

При этом у российских компаний уже возникали проблемы из-за коронавируса. Например, «Ростелеком» должен был поставить Росстату планшеты с отечественной мобильной операционной системой для всероссийской переписи населения. У оператора возникли трудности с поставками комплектующих для сборки этих устройств из-за карантина в провинции Хубэй.

Москва, Зоя Осколкова

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