В ожидании карантина: в России увеличился спрос на крупы, макароны и консервы

Магазины и службы доставки продуктов фиксируют увеличение спроса на крупы, макароны и консервы на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом. По данным РБК, в правительстве РФ по этому поводу прошло специальное совещание.

В публикации отмечается, что повышенный спрос на продукты длительного хранения отмечен сотрудниками сервиса «СберМаркет», который накануне уведомил клиентов об увеличении временных интервалов между слотами доставки «в связи с повышенным спросом». В компании пояснили, что количество поступающих заказов 13 и 14 марта выросло на 104%, при этом сумма среднего чека возросла почти на 25%. «На этой неделе продажи круп и макаронных изделий выросли в два раза по сравнению с неделей ранее, продажи консервов и солений – на 79%», – уточнили РБК в «СберМаркете».

О возможных задержках при доставке продуктов также сообщили клиентам в сервисе «Утконос» через СМС-сообщения, в которых говорится, что «за последние дни, учитывая текущую ситуацию, спрос на доставку продуктов очень вырос». В компании отметили, что временные интервалы на данный момент заняты на несколько дней вперед.

В продуктовой розничной компании X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель») подтвердили, что в некоторых магазинах есть «повышенный спрос на отдельные товары».

Между тем в пресс-службе «АШАН Ритейл Россия» заявили, что компания не наблюдает «ажиотажного спроса или сильного увеличения количества клиентов». Присутствует «незначительный» рост на крупы и макароны, но он находится «в рамках сезонности», сообщили в компании. Отсутствие товаров на некоторых полках магазинов сети в «АШАН Ритейл Россия» связали с человеческим фактором, пояснив, что «товар просто не успели выложить на полки».

Представитель «Магнита» сообщил РБК, что сеть наблюдает рост спроса на продукты питания длительного хранения, но ажиотажа и нехватки товаров нет.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что сегодня глава министерства промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с представителями крупных продовольственных сетей, на котором обсуждалось повышение спроса на продовольствие. У властей есть опасения, что потребители столкнутся с пустыми полками в магазинах и будут ощущать нехватку продуктов.

Москва, Светлана Антонова

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