В Китая производство снизилось на рекордные 13,5%, розничные продажи – на 20,5%

В январе и феврале объемы промышленного производства в Китае сократились на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый слабый показатель за последние 30 лет, сообщает Reuters.

Инвестиции в основной капитал сократились на 24,5%, розничные продажи – на 20,5%. Уровень безработицы, напротив, вырос и достиг рекордных 6,2% по сравнению с декабрьским показателем 5,2%. Причиной обвала экономики Поднебесной стала вспышка коронавирусной инфекции нового типа Covid-19. По оценкам наблюдателей, снижение объемов товарооборота произошло из-за боязни людей заразиться. В связи с этим они отказываются от походов в магазины, бары, рестораны. Еще одной проблемой стало распространение вируса по всему миру. В итоге потребление произведенных в КНР товаров также снижается.

По оценкам экспертов, хотя пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Китае миновал, на восстановление экономики до прежнего уровня может растянуться на несколько месяцев.

На сегодняшний день коронавирусной инфекцией Covid-19 во всем мире больны более 169 тыс. человек, более 6,5 тыс. пациентов скончались. Вылечиться удалось более чем 77 тыс. людей. В Европе лидером по числу заразившихся стала Италия. Там Covid-19 подтвержден у почти 25 тыс. человек.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 16.03.20

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