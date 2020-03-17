Российские компании не отпускают сотрудников на удаленку

Около 80% российских работодателей не смогут в условиях распространения коронавирусной инфекции обеспечить удаленный режим работы для своих сотрудников. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса HH.ru, проведенного по заказу газеты «Известия». Лишь 16% работодателей позволили сотрудникам работать из дома. При этом только каждый седьмой работник (13%) имеет возможность работать из дома.

Исследование также показало, что треть российских компаний не предпринимали никаких мер по профилактике COVID-19. Между тем, согласно данным опроса среди соискателей работы, доля компаний, которые не принимают мер по борьбе с коронавирусом, превышает 45%. О закупках антисептиков на работе сообщили 12% участников опроса, а 11% рассказали об измерении температуры в офисе. Только 7% работников отметили, что в офисах участилась уборка.

Как пояснили в Минтруде России, сотрудники компаний могут перейти на удаленную работу только по соглашению с работодателем. Единственное исключение – принудительная изоляция работника на период двухнедельного карантина, указывают юристы, отмечая, что этот срок причисляют к больничному или к отпуску.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.20

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