Власти ищут новых поставщиков на случай дефицита продуктов

Минсельхоз и Минпромторг формируют дополнительный список поставщиков продуктов питания. Задействовать кого-либо из этого пула будут в случае срыва поставок, рассказали в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

Меры предпринимаются в связи с повышенным спросом потребителей на определенные категории товаров, что вызвано опасениями карантина из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. В пресс-службе особо подчеркнули, что производственных мощностей и запасов продуктов в России более чем достаточно для удовлетворения даже повышенного спроса.

Так, например, запасы гречки имеются более, чем в 20 регионах страны и только в Алтайском крае составляют 365 тыс. тонн, отмечает РИА «Новости». Дефицита свежих овощей в России также не наблюдается. «В России собрано около 200 тысяч тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года», – рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства. Абрамченко также напомнила, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире.

Кроме того, власти ведут работу с регионами, чтобы своевременно отреагировать на повышение спроса на те, или иные товары, однако пока ажиотаж наблюдается только в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В том числе для этого Федеральная таможенная служба (ФТС) и Россельхознадзор дали указания не допускать препятствий свободному движению импорта продовольствия.

Федеральная налоговая служба (ФНС) в свою очередь в оперативном режиме проводит мониторинг цен с использованием онлайн-касс.

Отметим, что на сегодняшний день коронавирусной инфекцией нового типа во всем мире заразилось почти 245 тыс. человек, более 10 тыс. пациентов скончались, излечиться удалось более, чем 86 тыс. человек. За пределами континентального Китая (81193) больше всего заболевших зарегистрировано в Италии (41035), Иране (18407), Испании (18077), Германии (15320) и США (14250).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.20

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