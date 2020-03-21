3 млн предпринимателей в России могут прекратить работу из-за эпидемии

Если ситуация с распространением коронавируса затянется, около 3 млн российских предпринимателей могут прекратить деятельность. В результате лишатся работы более 8,6 млн человек. Об этом сообщали в Торгово-промышленной палате (ТПП).

«Мы оцениваем сейчас, к сожалению, очень высокую цифру – около 3 млн предпринимателей могут прекратить свою деятельность, если будут продолжаться такие сложные экономические процессы. Важно сейчас сохранить основную часть нашего бизнеса», – цитирует вице-президента ТПП Елену Дыбову РБК.

Согласно результатам опроса, треть представителей малого бизнеса в условиях снижения спроса могут продержаться максимум один квартал. В первую очередь речь идет о торговых точках в ТРЦ и на рынках. «Арендные платежи – первая проблема во всех регионах», – считает Дыбова.

Половина предпринимателей отмечают, что не смогут вновь открыть бизнес в ближайшее время, если разорятся сейчас. По словам вице-президента ТПП, бизнесмены могут обанкротиться просто из-за формальных причин, а по закону после банкротства нельзя начать новое дело в течение трех лет. Многие предприниматели взяли кредиты по льготной программе, и сейчас есть существенный риск, что теперь они не смогут расплатиться с банками.

Ранее сообщалось, что российские власти хотят признать пандемию форс-мажором при госзакупках. Предприниматели также могут избежать штрафов и неустоек по другим контрактам, если докажут, что именно ситуация с коронавирусом привела к невозможности выполнения обязательств.

Москва, Зоя Осколкова

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