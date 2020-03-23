Производители цветов просят ограничить импорт из Европы на фоне пандемии

Российские производители цветов просят ограничить поставки из-за рубежа. Дело в том, что стоимость цветов на мировом рынке сильно упала. В результате российские компании опасаются демпинга со стороны европейских производителей и просят правительство ввести ограничение импорта.

Пандемия коронавируса обрушила цены на цветы в десять раз. Если раньше голландский стебель продавался по 0,3-0,4 евро за штуку, то на середину марта цветы стоили уже 0,03-0,08 евро за стебель, пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальную ассоциацию цветоводов (НАЦ), в которую входит 11 комбинатов, выращивающих 80% цветов в России.

Цены рухнули из-за ситуации на голландской цветочной бирже, где за неделю уничтожено 48% продукции. «Производителей проинформировали, чтобы они не завозили цветы. В этой ситуации фермеры начнут продавать их по заниженной стоимости тем, кто готов покупать», – рассказал изданию представитель ассоциации.

Российские комбинаты конкурировать с такой ценой не смогут. На Россию приходится 15% мирового потребления цветов, высока вероятность, что европейские производители увеличат поставки по демпинговым ценам. НАЦ обратилась к Михаилу Мишустину с просьбой разработать комплекс мер поддержки цветочной отрасли, включая возможные ограничения на ввоз импортного свежего цветка в РФ на период карантина.

Москва, Зоя Осколкова

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