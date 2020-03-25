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Среда, 25 марта 2020, 10:10 мск

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Автодилеры попросили Мишустина об экономической помощи

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой оказать помощь отрасли, которая толкнулась со снижением спроса на автомобили, пишут «Ведомости» со ссылкой на текст письма.

Дилеры отмечают, что существенный спад продаж наблюдается в связи с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Они также указали на риски для сферы сервисных услуг и запасных частей. Чтобы не допустить массовых увольнений и банкротств, дилеры просят освободить их от социальных выплат, организовать налоговые каникулы на имущество и землю, а также дать отсрочку по уплате НДС.

По словам вице-президента РОАД Сергея Киселева, в случае отсутствия мер по поддержке отрасль может потерять от 10 млрд до 20 млрд рублей оборотного капитала, а под угрозой закрытия окажутся до 30% дилерских центров.

Москва, Иван Гридин

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