500 тысяч американцев выбыли из списка миллионеров из-за пандемии

В Соединенных Штатах число миллионеров уменьшилось на полмиллиона. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование чикагской консалтинговой компании Spectrem Group.

На конец 2019 года в США насчитывалось 11 миллионов человек, капиталы которых оценивались в сумму, превышающую 1 млн долларов. Сейчас число американцев с шестизначным состоянием снизилось на 500 тысяч.

По словам аналитиков, резкое обеднение состоятельных граждан произошло из-за пандемии коронавируса и обвала нефтяных котировок.

В рейтинге миллиардеров также произошли изменения. По подсчетам экспертов Bloomberg, 500 самых богатых людей в мире потеряли почти 1,3 триллиона долларов с начала года. В частности, состояние 180 американцев, включенных в список, сократилось на 433 миллиарда долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.03.20

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