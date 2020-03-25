Коронавирус наступает: в России готовятся ограничить работу магазинов и ТЦ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Координационный совет при правительстве по борьбе с коронавирусом подготовит для регионов рекомендации по ограничению работы больших торговых центров и магазин. Соответствующий перечень будет разработан уже в среду, 25 марта, уточнил глава правительства на заседании президиума Координационного совета.

«Мы подготовим тот самый перечень, рекомендательный пока перечень ограничений субъектам Федерации <…> – это связано, в частности, с ограничением работы магазинов, больших торговых центров», – сказал Мишустин.

Глава правительства отметил, что главам регионов следует на своем уровне принять решения по этим мерам.

Накануне оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России призвал регионы приостановить работу кинотеатров, кинозалов, ночных клубов, дискотек, а также детских игровых комнат и детских развлекательных центров и других досуговых заведений.

В России на 25 марта зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, заболевшие выявлены в 55 регионах. Больше всего пациентов с COVID-19 в Москве – 410 человек.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 25.03.20

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