Глава ВТО предрек сильнейший экономический спад из-за пандемии

Экономика сильно пострадает из-за распространения коронавируса. Последствия могут быть тяжелее, чем после кризиса 2008 года. Такой прогноз дал глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.

«Эта пандемия, несомненно, очень сильно повлияет на экономику, торговлю и, следовательно, на рабочие места и благосостояние людей... Последние прогнозы предсказывают экономический спад и потерю рабочих мест, которые будут хуже, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад», – сказал Азеведо в видеообращении, размещенном на сайте ВТО.

Ранее экономический кризис из-за пандемии предсказывали аналитики Bloomberg. В частности, они указывали на спад производства в Европе. По мнению экономистов, Евросоюз ждет сильнейшее падение ВВП с момента его образования.

О том же говорила и глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. По ее словам, из-за ситуации с коронавирусом МВФ ожидает в 2020 году рецессию в мировой экономике, такую же или даже более серьезную, чем была в период финансового кризиса 2008 года.

Международная организация труда спрогнозировала массовую безработицу. Как считают специалисты, рабочих мест лишатся 25 млн человек, если власти не предпримут срочные меры для защиты работников от последствий кризиса.

Женева, Зоя Осколкова

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