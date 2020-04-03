Интернет-продавцы пожаловались на помехи со стороны властей из-за коронавируса

Участники рынка онлайн-торговли заявили о помехах в работе из-за действий представителей местных властей на фоне ограничительных мер на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на крупные компании и торговые объединения.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, в последние дни зафиксировано около 2 тыс. случаев препятствия работе курьеров и поставщиков. Проблемы такого рода имеются почти во всех регионах, кроме Москвы, Московской и Новгородской областей, а также Чукотки, посетовал он.

Соколов пояснил, что региональные власти интерпретируют распоряжение правительства РФ, разрешающее работу дистанционной торговли, по своему разумению. В связи с этим он считает необходимым утвердить единую форму пропуска для курьеров и поставщиков, а также разъяснить властям на местах, что дистанционная торговля разрешена, в том числе товарами не из списка первой необходимости.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов в свою очередь рассказал, что со случаями задержания курьеров, остановки автомобилей поставщиков и закрытия пунктов выдачи заказов в регионах в ручном режиме занимается Минпромторг через звонки в местные департаменты торговли.

Источник издания в одном из онлайн-ретейлеров, грузовики поставщиков с непродовольственными товарами, которые везут их на распределительные склады, останавливают на границах регионов. Кроме того, зафиксированы факты задержания или остановки курьеров, а также принудительного закрытия пунктов выдачи заказов.

Напомним, В марте из-за угрозы распространения коронавируса региональные власти ввели режим повышенной готовности, в рамках которого была ограничена работа предприятий торговли и услуг.

Экономика. Другие новости 03.04.20

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