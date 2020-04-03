Мошенники воспользовались кредитными каникулами для обмана граждан

В России появился новый способ мошенничества с кредитными каникулами, которые могут быть предоставлены в услових пандемии. Аферисты обещают избавить банковских клиентов от любых долгов, а на деле исчезают с деньгами и персональными данными заемщиков. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств», – рассказали в кредитной организации.

Кроме того, мошенники предлагают за отдельную плату предоставить документы, необходимые для оформления кредитных каникул. В комплект входят справки 2НДФЛ и больничные листы с отметками о COVID-19. Первая же проверка выявляет, что бумаги поддельные.

В банке предупредили, что те, кто воспользуется услугами мошенников, должны будут выплатить свой долг в полном объеме – вместе со всеми пенями и штрафами. Более того, такие граждане рискуют навсегда испортить себе кредитную историю.

С любыми вопросами о кредитных каникулах клиентам настоятельно рекомендуют обращаться непосредственно в банк. Кроме денег мошенники могут похитить и персональные данные обратившихся к ним граждан.

Ранее с инициативой о предоставлении кредитных каникул выступил президент Владимир Путин. Речь идет о заемщиках, доход которых упал более чем на 30% на фоне пандемии коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.04.20

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