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Пятница, 17 апреля 2020, 16:27 мск

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Работающих пенсионеров отправили на недельный больничный в самоизоляции

Россияне старше 65 лет получат возможность с 20 по 30 апреля оформить лист временной нетрудоспособности (больничный) в электронной форме, сообщил глава министерства труда и социальной защиты Антон Котяков. Данная возможность предоставляется в рамках мер поддержки граждан во время самоизоляции на фоне вспышки коронавирусной инфекции. «Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», – сообщил министр.

Оформить больничный смогут работающие пенсионеры, которые официально не перешли на удаленную работу и не ушли в отпуск. Больничный будет оплачиваться за счет Фонда социального страхования в течение семи календарных дней со дня формирования больничного. Для этого работодатель должен передать в ФСС данные о сотруднике.

При рабочем стаже более восьми лет нетрудоспособность будет оплачиваться в полном размере. Размер пособия будет рассчитываться исходя из заработка за последние два года, но не более 69,9 тыс. рублей, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

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