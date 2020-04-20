Японский министр спрогнозировал сильнейший кризис в послевоенной истории

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги считает, что пандемия коронавируса приведет к сильнейшему экономическому кризису со времен Второй мировой войны.

«Воздействие на международную экономику и экономику Японии чрезвычайно серьезное, и мировая экономика переживает величайший кризис после войны», – цитирует главу японского МИДа агентство Киодо.

Ранее правительство Японии выделило на антикризисные меры 117 трлн иен (более 1 трлн долларов). При этом японские аналитики считают, что этих денег будет недостаточно, а пандемия приведет к росту безработицы к концу 2020 года.

На прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) есть проблемы. После преодоления проблем с пандемией коронавируса нового типа Япония может пересмотреть вопрос своих взносов для организации.

По последним данным, в мире больше 2,4 млн заразившихся коронавирусной инфекцией, более 165 тысяч скончались. В Японии ввели режим чрезвычайно ситуацией в связи с эпидемией. В стране подтверждены 10,7 тысяч случаев заболевания Covid-19, умерли 236 человек.

Токио, Зоя Осколкова

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