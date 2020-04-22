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Среда, 22 апреля 2020, 08:27 мск

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В ООН предупредили об угрозе мирового голода

Мировое сообщество рискует столкнуться с тотальным голодом уже через несколько месяцев. О важности обеспечения глобальной продовольственной безопасности заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«COVID-19 представляет не только глобальную угрозу здоровью людей, но и глобальную гуманитарную катастрофу. Миллионы людей, живущих в зоне конфликтов, могут оказаться на грани голодания», – приводит слова Бизли ТАСС.

Чтобы избежать массового голода, он призвал все страны приступить к действиям уже сейчас. В частности, он потребовал не допускать перебоев с финансированием и торговлей. По данным ООН, ежедневно в мире голодает 821 млн человек, а из-за коронавируса столкнуться с критическим уровнем голода могут еще около 130 млн.

Москва, Иван Гридин

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