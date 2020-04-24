РЖД прогнозируют сокращение инвестпрограммы на 611 млрд рублей

В РЖД прогнозируют сокращение источников финансирования своей инвестпрограммы на текущий год с 821 млрд рублей до 210 млрд рублей, передает РБК со ссылкой на копию документа.

Программа РЖД на 2020 год была утверждена советом директоров монополии и российским правительством в конце 2019 года. Основными источниками финансирования являлись кредиты (298 млрд рублей) и средства от амортизации на инвестпрограмму (278 млрд рублей).

Однако погрузка компании в расчетный период снизится на 7,7% относительно изначального плана (ожидался рост на 2,9%, то есть теперь компания прогнозирует падение на 4,8%), а пассажиропоток уменьшится на 56,3% к плану. Рост пассажирских перевозок по изначальным оценкам аналитиков должен был составить 4%. Теперь РЖД допускают чистый убыток на конец года в размере 17,5 млрд рублей, вместо прибыли в 51 млрд рублей и снижение EBITDA до 380 млрд рублей.

Инвестпрограмма РЖД была разработана в целях расширения мощностей Восточного полигона, который обслуживал, в первую очередь, азиатский экспорт угля, рассказал директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «Сокращение потребления вслед за остановкой экономик сказывается на спросе. Сейчас расширение мощностей неактуально, нужно доделать близкие к завершению этапы, поэтому экономия на капитальных расходах выглядит оправданной», – пояснил эксперт.

Ранее в РЖД сообщили об отмене и сокращении периодичности курсирования десятков поездов дальнего следования из-за резкого падения спроса и «отсутствия возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия» на фоне пандемии коронавируса.

Как писал «Новый День», с 23 апреля при покупке билета на поезд в кассе, на сайте или в мобильном приложении РЖД пассажиры обязаны указывать свои контактные данные, куда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда. Об этом говорится в сообщении железнодорожного холдинга. Речь идет о номере мобильного телефона и адресе электронной почты. Пассажир должен оставить либо одно, либо другое.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.04.20

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