Показатели промышленности могут упасть ниже уровня 2008 года

Российская промышленность погрузилась в депрессию. Масштабы сокращения производства сопоставимы с кризисом 2008 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса промышленных предприятий, проведенного Институтом экономической политики им. Гайдара.

Только за апрель 2020 года индекс снижения спроса упал до 45 пунктов, пишут «Ведомости». В марте производство показало рост из-за ажиотажного спроса на продукты питания. В дальнейшем ожидаемое сокращение может превзойти показатели 2008-го, когда индекс упал до 60 пунктов за три месяца.

Пока предприятия преимущественно оценивают свое финансовое положение как «хорошее» и «удовлетворительное», при этом бизнес ждет ухудшения в будущем. «Ни такого перепада, ни такого результата опросы до сих пор не регистрировали», – признает заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло.

Настроение предпринимателей сказывают на инвестициях. Баланс инвестиционных намерений в апреле снизился на 40 пунктов и уже превзошел худшую точку кризиса 2015-2016 годов, когда инвестиционный оптимизм снижался из-за антироссийских санкций.

Вместе с тем выросло число компаний, которые намерены сократить штат работников. Такого роста темпов изменения фактической численности персонала также никогда не наблюдалось. Дефицит кадров, который фиксировали опросы Института, сменился их избытком.

Ежедневный экономический стресс-индекс, который рассчитывает Центр развития Высшей школы экономики, давно находится на уровне 0,4-0,5, что говорит о предрецессионной стадии. «Все кризисы начинались с такого значения», – предупреждают эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.04.20

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