Российский олигарх купил самую дорогую виллу Израиля

Бизнесмен Роман Абрамович приобрел самую дорогую виллу в Израиле. Сделка состоялась незадолго до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает «Глобс» со ссылкой источник.

По словам собеседника издания, дом с участком в элитном поселке Герцлия Питуах, северном пригороде Тель-Авива, обошелся Абрамовичу в 226 млн шекелей (64,5 млн долларов). Эта сумма является рекордной в истории продажи жилой недвижимости Израиля.

Ранее виллой владел британский бизнесмен Алан Ховард. Он приобрел недвижимость в 2006 году за 9 млн долларов и вложил немалые деньги в постройку нескольких зданий и расширение участка с 6,5 тысячи до 9,5 тысячи квадратных метров.

Известно, что на территории усадьбы есть теннисный корт и бассейн на гидравлической платформе, который можно превратить в гостевую зону для различных мероприятий.

Напомним, Роман Абрамович получил гражданство Израиля в мае 2018 года. За три года до этого бизнесмен купил отель-бутик «Варсано» и прилегающий участок за 25 млн долларов в историческом районе Неве-Цедек в южной части Тель-Авива.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

Тель-Авив. Другие новости 02.06.20

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