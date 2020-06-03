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Среда, 3 июня 2020, 12:52 мск

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Кафе и рестораны не станут штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

Кафе, фитнес-центры, кинотеатры, предприятия туриндустрии и индустрии красоты не будут штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавирусной инфекции нового типа. Такое заявление было сделано в ходе совещания с участием представителей бизнеса и деловых ассоциаций, которое провел первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на секретариат зампреда правительства.

«Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах. В случае обнаружения очага заражения новой коронавирусной инфекцией, предприятие закроют на карантин», – пояснили в кабмине. Там также подчеркнули, что ответственность за соблюдение норм безопасности посетителей и персонала будет полностью лежать на управляющих и владельцах компании.

Отмечается, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».

Москва, Иван Гридин

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