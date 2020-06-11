Самые дорогие корпорации мира установили рекорд по капитализации

Американские корпорации Apple и Microsoft установили исторический рекорд – капитализация компаний превысила 1,5 трлн долларов. Таким образом, технологические гиганты сохраняют за собой статус дорогих компаний мира, несмотря на экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Аналитики фиксируют снижение основных индексов, NASDAQ, S&P 500 и Dow Jones. Однако Apple и Microsoft продолжают расти, как и другие американские корпорации – Amazon и Alphabet (материнская компания Google).

Так в четверг в ходе торгов капитализация Apple и Microsoft превысила отметку в 1,5 трлн долларов, Amazon выросла до 1,3 трлн долларов, а Alphabet до одного триллиона.

По словам экспертов, каждая компания выигрывает за счет ключевых особенностей своего бизнеса. Например, Microsoft обладает технологиями по переходу на удаленную работу, которые оказались популярны во время самоизоляции. Amazon заработал на доставке товаров, что оказалось особенно востребовано во время пандемии на фоне закрытия оффлайн магазинов. Alphabet получает доход от рекламы, а акции Apple растут на ожиданиях выхода нового iPhone с 5G.

Международные финансисты встревожены ростом американского рынка на фоне пандемии и беспорядков, вызванных смертью афроамериканца при задержании. Аналитики считают, что ситуация стала напоминать «пузырь», подобный тем, что не раз становились причиной глобального кризиса в экономике.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.06.20

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