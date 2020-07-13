Достижение целей нацпроектов могут отложить до 2030 года

Сроки достижения целей национальных проектов могут быть увеличены. Об этом заявил глава правительства Михаил Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам премьера, предстоит работать в условиях более жестких финансовых ограничений.

В заседании совета принимают участие президент Владимир Путин, помощник главы государства Максим Орешкин, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, а также глава Совфеда Валентина Матвиенко.

В настоящее время правительство занято корректировкой параметров нацпроектов, заявил глава кабмина. Эту работу планируется завершить осенью. «Возможно продлить сроки достижения национальных целей, о чем вы сказали сегодня, до 2030 года. При этом максимально обеспечить их преемственность по отношению к тем целям развития, которые вы определили два года назад. И, конечно, учитывать опыт реализации национальных проектов, накопленный за это время», – сказал Мишустин.

Глава правительства подчеркнул, что общенациональный план развития экономики – это переход от антикризисных мер к развитию. При этом предстоит работать в условиях более жестких финансовых ограничений. Это необходимо учитывать при достижении целей нацпроектов, заключил премьер-министр.

Москва, Зоя Осколкова

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