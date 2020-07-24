Минфин планирует сократить число госкомпаний к 2025 году

Министерство финансов разработало план по сокращению числа компаний с государственным участием до 2025 года. Ежегодно более 100 подконтрольных государству юрлиц будут переходить в частные руки. Об этом сообщает РИА «Новости».

В 2020 году в России насчитывается 1465 госкомпаний. Согласно документу в 2021 году их число сократится до 1319, в 2022 году – до 1187, в 2023 году – до 1068. В результате к 2025 году в стране должно остаться 961 предприятие с государственным участием.

По мнению управляющего директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Андрея Пискунова, приватизация госкомпаний не будет такой стремительной, как рассчитывает Минфин. «Наиболее интересные для инвесторов предприятия уже были проданы в предыдущие годы, и в настоящий момент в распоряжении администраций субъектов Федерации осталось очень незначительное количество компаний, способных заинтересовать частных инвесторов», – говорит эксперт.

В начале 2020 года кабмин уже озвучивал прогнозный план приватизации на 2020-2022 годы. Ожидается, что поступления в федеральный бюджет от продажи госсобственности составят 3,6 млрд рублей ежегодно. За три года планируется приватизировать 86 федеральных унитарных госпредприятий, 186 акционерных обществ, доли участия государства в 13 обществах с ограниченной ответственностью, а также еще 1168 объектов.

Москва, Зоя Осколкова

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