Кабмин одобрил идею штрафовать за срыв сроков разработки месторождений

Правительство поддержало идею штрафовать недропользователей за неосвоение и срыв сроков по добыче полезных ископаемых, которые прописаны в лицензиях. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

Законопроект был разработан депутатами Госсовета Татарстана. По мнению авторов предлагаемых изменений, из-за отсутствия в законе специальной формулировки, нельзя «в полной мере» наказать тех, кто нарушает условия лицензий. Они также отметили, что из-за нарушений такого рода некоторые месторождения не используются годами.

Так, по оценкам авторов поправок, суммарная добыча полезных ископаемых в Татарстане составила 14,676 млн кубометров против запланированных 23,86 млн кубометров. Из-за этого региональный бюджет недополучил более 81 млн рублей налогов.

Чтобы решить проблему, предложено внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, введя штрафы в размере 2-3 тыс. рублей для граждан, 20-40 тыс. рублей – для должностных лиц, 300-500 тыс. рублей – для юридических лиц.

По данным «Известий», предложение нашло поддержку во всех фракциях Госдумы. По словам руководителя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального, лицензии по освоению недр часто приобретают для спекулятивных сделок, на которых зарабатывают, не вкладывая инвестиции в экономику регионов, однако наказание за такие действия на сегодняшний день не предусмотрено.

Главы комитета Госдумы по региональной политике Николай Харитонов в свою очередь считает, что вместо штрафов следует лишать компании лицензий или проводить ревизию. С таким подходом согласен эксперт Финансового университета при правительстве Игорь Юшков. По его словам, для крупных компаний, «которые ворочают миллиардами», предложенные штрафы «не будут ничего стоить». Но если лишить их лицензий, то ими смогли бы воспользоваться другие участники рынка, и компании потеряли бы возможность «застолбить участок и потом ничего не делать».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.08.20

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