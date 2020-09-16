Здание правительства РФ избавят от ворон за 43 млн рублей

Правительство планирует выделить 42,6 млн рублей на борьбу с птицами, которые обосновались на крыше здания кабмина. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Согласно проекту документа в 2021-2022 годах на «организацию работ по контролю за популяциями птиц (ворон) на территории и на кровле Дома правительства Российской Федерации» предлагается выделить по 21,3 млн рублей. Меры, которые будут применяться против ворон, не уточняются.

По словам председателя новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елены Шнайдер, наилучшим способом отпугивания ворон является привлечение их естественных природных врагов – соколов и ястребов. «Если они собираются нанять сокольников, то это отличный вариант. Если эти деньги пойдут на какой-то разумный метод отпугивания ворон, а не их истребления, то это благоразумное решение», – цитирует эксперта РБК.

При этом истребление птиц может привести к обратному эффекту, поскольку на место убитых ворон придут новые птицы из дикой природы, заявила Шнайдер.

Согласна с этим мнением сотрудник координационного центра Союза охраны птиц Елена Чернова. По ее словам, численность ворон в Москве и так сократилась в пять раз безо всякого истребления. «Кровле они не могут вредить никак, если кровля сделана не из пластилина», – пояснила Чернова.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.09.20

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