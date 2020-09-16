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Среда, 16 сентября 2020, 15:47 мск

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Минфин предложил заработать на химическом секторе и металлургах

Минфин намерен снова вернуться к идее повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для экспортеров. На этот раз речь идет об экспортерах химической и металлургической продукции, пишет "Коммерсантъ". Компании, которым угрожает данная инициатива, выступают резко против, что не удивляет.

Предложение об увеличении налог на добычу удобрений и определенных руд в 3,5 раза вошло в поправки к Налоговому кодексу, которые рассмотрит профильная комиссия. Прежде всего поправки касаются налога на дополнительный доход от добычи углеводородов, которую Минфин подготовил «фактически секретно», пишет издание со ссылкой на источники.

Если поправка будет принята, недропользователям грозит увеличение рентного коэффициента в 3,5 раза к ставке НДПИ при добыче калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, соли природной и чистого хлористого натрия, нефелинов, бокситов, горнорудного неметаллического сырья.

Эксперты считают, что эта мера позволит пополнить бюджет на 90 млрд рублей в год. Основная нагрузка, очевидно, ляжет на «ФосАгро», «Еврохим», «Уралкалий», «Норникель», НЛМК и «РусАл». По данным источников «Интерфакса», поправки Минфина не затронут добытчиков алмазов и драгоценных металлов.

Москва, Иван Гридин

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