Финансирование нацпроектов урежут на 600 млрд рублей

Правительство РФ корректирует план финансирования национальных проектов на следующие два года. Расходы на ряд госпрограмм урежут почти на 600 млрд рублей. Освободившиеся деньги направят на антикризисные меры и борьбу с коронавирусом.

Ощутимое сокращение финансирования коснется таких проектов как «Демография», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Жилье и городская среда», сообщается в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трехлетку. В 2021-2022 годы расходы на эти программы уменьшатся на 158, 144 и 80 млрд рублей соответственно.

Ранее версия федерального бюджета на 2020-2022 годы, утвержденная в марте, предполагала выделение 5,4 трлн рублей на нацпроекты. Такой вариант был разработан еще до пандемии, которая заметно пошатнула российскую экономику. В проекте нового бюджета соответствующие расходы предлагается сократить до 4,8 трлн рублей. То есть более чем на 10%, пишут «Известия».

Впрочем, частичное снижение финансирования нацпроектов в следующие два года планируется возместить повышенными тратами в 2023-м. Тогда будет потрачено 2,8 трлн рублей, то есть на 300 млрд больше, чем планировалось изначально.

Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, сокращение изначально запланированных трат потребовалось для выделения средств на непредвиденные расходы – антикризисные меры и борьбу с коронавирусом.

Снижение объемов инвестиций в нацпроекты на ближайшие пару лет несет в себе меньшую угрозу для их эффективности по сравнению с продлением сроков реализации. Ранее дедлайн по ним уже был сдвинут до 2030 года. По мнению экспертов, на 12-летнем горизонте техническая проработка нацпроектов, целеполагание, выставленные KPI и многие другие параметры могут просто потерять актуальность.

Москва, Зоя Осколкова

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