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Пятница, 18 сентября 2020, 12:19 мск

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Кабмин РФ решил сэкономить на неизлечимо больных

Российское правительство намерено сократить ассигнования по программе Минздрава «14 высокозатратных нозологий». Программа предусматривает централизованную закупку дорогостоящих лекарственных препаратов для больных редкими заболеваниями, пишет РБК.

Из документации следует, что с 2021 по 2023 год программа недосчитается больше 19,5 млрд рублей. Сокращение составит порядка 12,5%, а ежегодно программа недополучит по 6,5 млрд рублей.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил о предоставлении миллиардного кредита для поддержания братской Белоруссии.

Москва, Иван Гридин

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