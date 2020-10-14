В России появится общедоступная карта лесов для отслеживания незаконных рубок

Зампред правительства РФ Виктория Абрамченко утвердила план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, сообщает РБК со ссылкой на аппарат вице-премьера.

Согласно документу, к 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр и «Роскосмос» должны будут создать общедоступную электронную карту лесов России. Она будет содержать данные о лесном хозяйстве, в том числе о границах и категориях лесов, видах разрешенного использования, квартально-выдельной сети, а также о лесосеках, санитарных рубках, термоточках и лесных пожарах.

Кроме того, предусмотрена разработка программ льготного кредитования бизнеса для модернизации или создания мощностей по глубокой переработке древесины. Помимо этого, к концу текущего года в действующей системе ЛесЕГАИС появится возможность отслеживать цепочки поставок древесины, изделий из нее и сделок по видовому и сортовому составу древесины. Нововведение позволит отслеживать судьбу всех пиломатериалов с момент валки дерева, места обработки и вплоть до вывоза заграницу.

Как писал «Новый День», вчера, 13 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении ответственности за незаконный вывоз лесоматериалов. Данная мера направлена на снижение объемов нелегально экспортируемой древесины.

Недобросовестные экспортеры декларировали лесоматериалы из ценных пород дерева под видом шпал, что в отдельных случаях позволяло им уйти от ответственности за нарушения при транспортировке леса через границу. Принятая мера призвана пресечь такие случаи.

Из постановления следует, что за незаконный вывоз шпал из древесины хвойных пород на сумму от 100 тыс. рублей теперь будут наказывать лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин поручил ввести с 1 января 2022 года полный запрет на вывоз из страны грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Глава государства напомнил о необходимости запустить федеральную информационную систему лесного комплекса. По его мнению, нужно поставить жесткий заслон бесконтрольному вывозу необработанной древесины.

Кроме того, Путин предложил реформировать систему лесоустройства как основу для учета, планирования, инвентаризации и оценки лесов, четко разграничив полномочия федеральных, региональных и местных органов власти.

«Наряду с этим, предлагаю ввести правовой институт административного обследования лесных участков. Здесь должны широко применяться передовые, современные дистанционные методы зондирования, беспилотные летательные аппараты», – сказал президент.

Также Путин предложил ввести должность главного федерального государственного лесного инспектора.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.10.20

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