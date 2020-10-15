Глава Минпромторга не видит причин для закрытия общепита и магазинов

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что магазины розничной торговли и предприятия общественного питания могут работать при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора и отсутствии резкого роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа.

Отвечая на вопрос, могут ли предприятия продолжать работать Мантуров ответил: «Пока да». Он также напомнил, что уровень заболеваемости от региона к региону разный, поэтому однозначно ответить на такой опрос сложно. «Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», – приводит его слова ТАСС.

Он также отметил, что сейчас промышленные предприятия совместно с властями прорабатывают возможность перевода части сотрудников на удаленку, если это не помешает рабочему процессу.

Напомним, вчера, 14 октября, Россия обновила антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки. За 24 часа в стране зарегистрировано рекордные 14 231 заболевших в 84 регионах. Как писал «Новый День», единственным регионов, где не зафиксировано новых случаев заражения, оказалась Чукотка. Днем ранее суточный прирост инфицированных в стране составил 13 868 человек. Общее число случаев заражения в России с начала пандемии достигло 1 340 409. Суточный темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 1,1%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.10.20

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