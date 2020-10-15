Минпроторгу предложили обнулить НДС на заказанные дистанционно продукты

На продукты, заказываемые дистанционным способом в период ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа, следует обнулить ставку НДС. С таким предложением к главе Минпроторга Денису Мантурову обратился депутат Госдумы Василий Власов, сообщает RT.

По мнению народного избранника, на фоне ежедневного роста числа заболевших Covid-19 региональные власти начинают возвращаться к введению ограничительных мер, а гражданам из групп риска рекомендовано оставаться на самоизоляции. При этом им необходимо регулярно пополнять запас продуктов, из-за чего они вынуждены ходить в магазины. А это несет за собой риск подхватить коронавирус.

Власов считает, эти вынужденные походы можно минимизировать, если простимулировать граждан приобретать продукты дистанционным способом. «В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность введения нулевой ставки НДС на продовольственные товары, которые будут заказываться гражданами дистанционно с доставкой по месту жительства на период ограничительных мер, направленных на снижение распространения инфекционных заболеваний», – говорится в обращении.

Депутат считает, что данная мера снизит стоимость продуктов при дистанционной покупке на 10-20% и будет «поводом для значительной части граждан отказаться от очного посещения предприятий торговли».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 15.10.20

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