В России упростили систему получения пособий на детей от 3 до 7 лет

С сегодняшнего дня, 1 ноября, малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Теперь для оформления выплат гражданам можно не предоставлять сведения об алиментах. Госорганы будут самостоятельно получать необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

В Январе 2020 года президент России Владимир Путин предложил оказывать семьям, чей доход не превышает минимальный размер оплаты труда, финансовую поддержку. Размер выплат составляет 50% от прожиточного минимума для детей. Это около 5,5 тыс. рублей на одного ребенка в месяц в зависимости от региона.

В октябре премьер распорядился дополнительно выделить более 8,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. Тогда, по данным правительства, заявления на получение материальной помощи написали более 3,8 млн семей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.10.20

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