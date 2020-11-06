Размер маткапитала будут повышать ежегодно

Размер материнского капитала в России в 2021 году проиндексируют, а в дальнейшем его планируются повышать ежегодно. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», – сказала Баталина на всероссийском форуме «Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства», передает РИА «Новости».

Замминистра напомнила, что размер маткапитала на сегодняшний день составляет 466 тыс. рублей на первого ребенка, и увеличен до 616 тыс. рублей на второго. По ее словам, за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 млн семей, а 8 млн воспользовались ими.

Москва, Иван Гридин

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