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Понедельник, 9 ноября 2020, 16:18 мск

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Каждый пятый ресторан в России закрылся из-за карантина

До 20% кафе и ресторанов в России не выдержали ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, и были вынуждены закрыться. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Общепит и сектор бытовых услуг падали еще глубже, и подняться смогли далеко не все. В частности, по экспертным оценкам, до 20% кафе и ресторанов не пережили ограничений и закрылись», – заявил министр в ходе выступления на профильном форуме.

По словам Мантурова, с начала пандемии общепит и сектор бытовых услуг несут большие издержки в связи с введенными ограничениями по коронавирусу. Оборот в непродовольственном ритейле просел на 40% в апреле и на 30% в мае.

В то же время выросли обороты интернет-торговли, но это произошло не из-за дополнительного спроса, а из-за смещения от малой офлайн-розницы в сторону онлайна и супермаркетов. Текущая ситуация в ритейле стабилизировалась и прогнозы по более «мрачной динамике» не подтвердились, подчеркнул Министр.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.11.20

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