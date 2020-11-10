Российский бизнес с пессимизмом смотрит в будущее: компании повышают цены и отказываются от инвестиций

Настроение бизнеса в России ухудшается на фоне развития пандемии коронавируса. Производители готовы повышать цены на свою продукцию и отказываются от инвестиций. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного консалтинговой компанией IHS Markit.

Аналитики оценивают оптимизм российских предпринимателей как разницу между долей компаний, которые планируют увеличение своего выпуска в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. Результат замера настроений российского бизнеса в октябре 2020 года стал самым низким за все время проведения исследований, то есть с 2009 года, пишет РБК.

Спрос и деловая активность сильно просели из-за пандемии коронавируса. Настроения российского частного сектора на фоне сохраняющейся экономической неопределенности оказались гораздо более мрачными, чем летом, говорят эксперты. Российские производители в октябре потеряли импульс к восстановлению, поскольку производство и новые заказы сократились.

Бизнес готовится повышать цены, чтобы компенсировать потенциально более высокие издержки. Лишь немногие компании собираются нанимать новых сотрудников в предстоящем году. К тому же доля тех, кто планирует увеличить инвестиции, впервые за 11 лет оказалась ниже доли тех, кто не планирует новые капитальные вложения.

Все это указывает на то, что частные предприятия не ожидают улучшения экономической ситуации, несмотря на заверения властей об отказе от общенационального локдауна, который был введен весной 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.11.20

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