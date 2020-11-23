Индустрия красоты в России потеряла до 70% выручки из-за пандемии

Российские компании, работающие в индустрии красоты, фиксируют критическое падение выручки. Летом они не смогли заработать из-за коронавирусных ограничений. По словам игроков рынка, в оставшемся месяце ситуация ухудшится из-за отмены новогодних коропоративов.

По данным Ассоциации предпринимателей индустрии красоты (АПИК), с июня по сентябрь 2020 года падение выручки у компаний, занятых в бьюти-секторе, составило 30-70% год к году в зависимости от региона, пишет «Коммерсант». В разных регионах вводились ограничения различной степени жесткости, что и сказалось на заработке бьюти-компаний.

Наименьшее падение выручки в июне-сентябре АПИК зафиксировала в Пермском крае – на 30%, а самое серьезное – в Нижегородской области, на 70%. В Москве и Санкт-Петербурге салоны красоты потеряли по 40% выручки. В Ульяновской и Ростовской областях – до 60%. В Краснодарском крае, Свердловской и Ярославской областях падение зафиксировано на уровне 50%, в Томской области – до 40%.

Октябрь прошел немного лучше, из-за того, что большая часть россиян вышли на работу, а также были сняты многие ограничений, кроме того, сказался отложенных спрос. По прогнозам экспертов, по итогам ноября падение будет еще больше, а декабрь окажется самым сложным месяцем из-за отмены новогодних корпоративов.

По словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, в 2020 году падение совокупной выручки бьюти-индустрии в целом по стране составит 45%, если удастся избежать введения новых карантинных мер. В противном случае, говорит он, речь будет идти минимум о 50%.

Ситуация осложняется еще тем, что салоны красоты не смогли в массе своей воспользоваться мерами господдержки, например, получить льготные кредиты на выплату зарплаты, так как им не удалось сохранить 90% персонала. По информации АПИК, в Москве только 44% заведений не увольняли сотрудников, в Петербурге – 39%. Уволенные мастера оформились как самозанятые, в этом случае они могут работать без соблюдения санитарных норм, а этот вопрос пока никак не урегулирован.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.11.20

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