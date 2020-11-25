Минпромторг предложил меры для работы фудкортов в пандемию

Минпромторг направил в регионы письма с предложениями по организации работы фудкортов на территории торговых центров в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

По словам замглавы ведомства Виктора Евтухова, регламент направили в регионы на случай, если будет рассматриваться вопрос об ограничении работы фудкортов. «Покупатель, как правило, едет в ТЦ, чтобы приобрести конкретный товар в конкретном магазине, а не чтобы провести там время», – также указал он.

На сегодняшний день работа фудкортов ограничена в отдельных регионах, хотя число посетителей в торговых центрах и без того сократилось на 30-40%. По мнению авторов предложений из Минпромторга, альтернативой новым ограничениям может стать четко установленный регламент работы фудкортов. Предложенный регламент призван сократить количество посетителей фудкортов и избежать очередей при оплате заказов и выдаче еды.

В частности, в министерстве предлагают организовать обслуживание посетителей непосредственно за столиками, как это принято в ресторанах. Другой вариант – электронное меню. В этом случае посетитель будет самостоятельно выбирать и оплачивать блюда и напитки, а персонал принесет заказ. Оплата заказов в обоих случая предполагается безналичным способом.

Расстояние между посетителями должно быть более 1,5 метра. Кроме того, предлагается ограничить заполняемость фудкортов 4 квадратными метрами на человека, отказывая во входе посетителям, если лимит превышен.

Минпромторг также предлагает запретить любые развлекательные мероприятия на фудкортах и обеспечить постоянную подачу свежего воздуха, с запретом на рециркуляцию. Помимо этого, в министерстве считают необходимым установить у каждого кафе прозрачные защитные экраны с окнами оформления и выдачи заказа. После каждого посетителя следует обрабатывать антисептиком столы и подносы, а около каждого кафе необходимо установить диспенсеры с обеззараживающими средствами для рук, отметили в ведомстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.11.20

ФАС нашла нарушения в рекламе застройщика про девочку со средним пальцем. / В Курганской области пожилых людей попросили до конца декабря не выходить из дома. / Правительство Зауралья ищет банк, чтобы занять 4,5 миллиардов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»