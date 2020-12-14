Saxo Bank спрогнозировал цены на нефть и курс рубля к доллару

Мировые цены на нефть в 2021 году будут находиться в пределах $40-60 за баррель, считает директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен. «В 2021 году мы ожидаем диапазон $40-60 с возможностью повышения, если прогноз роста мировой экономики превысит ожидания большинства экономистов», – приводит слова Якобсена РИА «Новости».

Он также рассказал, что «рубль недооценён». По его мнению, «следующий год станет годом сырьевых товаров, здесь у России есть большие мощности, которые принесут ей преимущество».

«Торговать парой USD/RUB относительно легко, потому что мы знаем, где остановиться: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Но пока я бы занял длинные позиции по отношению к рублю, поскольку в долгосрочной перспективе курс может укрепиться до 65-66 рублей», – рассказал Якобсен.

Ранее Saxo Bank представил десять «шокирующих предсказаний» на 2021 год. В основном они касаются серии маловероятных и недооцениваемых событий, из-за которых, однако, финансовые рынки может накрыть весьма мощной «ударной волной».

«Внедрение спутниковых систем раздачи интернета обрушит цены на связь и на порядок повысит скорости обмена данными. Первой здесь будет группировка Starlink от SpaceX», – прогнозируют аналитики.

Кроме того, банк возлагает большие надежды на беспилотные аппараты. По мнению аналитиков, за ними будущее. Они считают, что развитие технологий уже в будущем году произведет революцию в доставке. «Беспилотные технологии вместе с автоматизацией будут применяться и в сельском хозяйстве, повышая производительность труда в слаборазвитых сельских регионах по всему миру», – считают эксперты.

Кроме того, эксперты допускают вероятность, что из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа большие города начнут пустеть, а их жители устремятся в пригороды.

Также предполагается, что людям не будет хватать средств для привычного существования, что отразится и на экономике, а технологии снизят зарплаты и уничтожат рабочие места во множестве отраслей. «Угроза полного разрушения общества заставляет осознать, что меры, принятые в ответ на пандемию, были не просто панической реакцией, а началом новой эпохи безусловного базового дохода», – считают экономисты.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 14.12.20

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