Власти подготовили новый пакет мер поддержки ИТ-компаний

Минцифры выступило с предложение субсидировать 50% стоимости специализированного программного обеспечения при его продаже малому и среднему бизнесу. Также ведомство хочет обязать разработчиков делать версии софта под российские операционные системы и процессоры

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина, в окончательный перечень так называемого второго пакета мер поддержки сферы информационных технологий войдет предложение о льготах при доступе к ПО для малого и среднего бизнеса. Как передает РБК, он отметил, что ведомство намерено субсидировать половину стоимости лицензии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.12.20

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