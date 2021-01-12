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Вторник, 12 января 2021, 12:29 мск

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Мишустин распорядился об увольнении 32 тысяч чиновников

Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, которое регулирует параметры реформы в структуре госаппарата. Изменения корректируют количество структурных единиц в ведомствах и ограничивают число сотрудников обеспечивающих подразделений.

Теперь численность сотрудников структурных подразделений в министерствах по новым требованиям будет составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25. Отделов в составе департамента или управления может быть не менее пяти, а в составе самостоятельного отдела – не менее десяти. В обеспечивающих подразделениях (кадры, бухгалтерия и прочее) смогут работать не более 30% от общей численности сотрудников.

В центральных аппаратах ведомств исполнительной власти сократят 741 должность, что составит 5%. Территориальные органы затронет сокращение в 10% штата. Всего увольнения затронут 32 тыс. человек.

Отдельным документом Мишустин упразднил четыре департамента: здравоохранения и социального развития, департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также департамент регионального развития и инфраструктуры. Вместо них учреждены 7 новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики.

Москва, Иван Гридин

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