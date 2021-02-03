«Газпром» отказывается от сбыта газа в Дагестане из-за гигантских долгов и незаконных врезок

«Газпром» хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане. Бизнес в регионе является убыточным из-за долгов населения, незаконных врезок и махинаций с показаниями счетчиков. При этом местные власти не торопятся помогать компании.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением создать в Дагестане единого оператора – федеральное казенное предприятие (ФКП), которое будет отвечать за реализацию газа и эксплуатацию системы газораспределения, пишет «Коммерсант».

Просроченная задолженность потребителей Дагестана перед региональными компаниями за газ на 1 октября 2020 года составила 14,9 млрд рублей, а резервы по сомнительным долгам – более 9,4 млрд рублей. В целом на потребителей на Северном Кавказе традиционно приходится более половины неплатежей за энергоресурсы в РФ.

Впрочем, не только огромные долги вынуждают «Газпром» отказаться от сбыта газа. По словам Миллера, попытки компании организовать надлежащее газоснабжение в регионе, в том числе усилия по выверке абонентской базы, устранению незаконных врезок в газораспределительные сети и повышению платежной дисциплины потребителей, «не находят должной поддержки со стороны органов исполнительной власти Дагестана».

«Газпром» предлагает подарить государству газораспределительные сети в Дагестане, чтобы затем они были переданы ФКП на праве оперативного управления. При этом за собой монополист хочет оставить только оптовые поставки.

Махачкала, Зоя Осколкова

Махачкала. Другие новости 03.02.21

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