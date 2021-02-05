Правительству предложили ограничить экспорт древесины и ДСП из России

Минпромторг РФ выступил с предложением включить древесно-стружечные плиты (ДСП) в перечень важных для внутреннего рынка страны товаров, на которые могут быть установлены временные ограничения по экспорту. Об этом говорится в проекте постановления правительства, которое было подготовлено ведомством. Документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Ограничения на экспорт также предлагается сделать возможными для древесины хвойных пород в виде щепы или стружки.

Из пояснительной записки к документу следует, что предложение ввести ограничения обусловлено значительным ростом экспорта ДСП ‎и снижением их доли на внутреннем рынке. По данным Минпромторга, объем производства ДСП в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 1,5%. При этом, согласно оперативным данным ФТС России, объем экспорта этой продукции за рассматриваемый период вырос на 15,8%.

По словам авторов инициативы, сложившаяся ситуация негативно сказывается на российских производителях корпусной мебели. Так, начиная с сентября 2020 года отмечается взрывной рост потребности ‎в мебельной продукции, вызванный отложенным спросом на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

«Увеличение спроса на мебельную продукцию приводит к повышенному потреблению ДСП предприятиями мебельной промышленности, что в свою очередь вызывает существенный дефицит указанной продукции на внутреннем рынке», – заключают в Минпромторге.

Дефицит ДСП на российском рынке был и сохраняется, передает РБК. По словам президента Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) Александра Шестакова, объем экспорта существенно вырос в декабре, мебельные производства испытывают нехватку плит, а сроки поставки выросли с обычных четырех недель до двух и более месяцев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.02.21

Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией. / Китай вводит масштабные санкции против Украины. / Заполярье: сотрудники прокуратуры сливают информацию «черным риелторам»?. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»