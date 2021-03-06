Россия направит 780 млрд рублей на модернизацию железных дорог

Российское правительство намерено до 2024 года выделить 780 млрд рублей на развитие инфраструктуры, в том числе для транзита контейнеров по Байкало-Амурской магистрали и Транссибу. Об этом на совещании, посвященном вопросу транспортировки угля из Кемеровской области, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, объем вывоза угольной продукции из Кемеровской области должен вырасти на 30%, а пропускная способность Восточного полигона железных дорог – до 180 млн тонн в год. Для этого глава кабмина предложил расширить Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб.

«Суммарно будет построено около 670 км путей. На втором этапе – более 1300 км. В целом до 2024 года объем финансирования, включая средства на инфраструктуру для транзита контейнеров, составит около 780 млрд рублей», – сказал Мишустин.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.21

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