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Вторник, 16 марта 2021, 14:27 мск

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Снова санкционка: Россия частично запретила ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки в Россию яблок из Брестской области Белоруссии. Запрет будет действовать с 17 марта, говорится в сообщении Россельхознадзора. Решение принято в связи с задержанием очередного автомобиля, перевозившего польские яблоки под видом белорусских, выращенных в Брестской области.

В Россельхознадзоре заявили о «серьезной обеспокоенности» продолжающимися попытками ввоза в Россию из Белоруссии санкционной продукции. «9 марта было выявлено очередное транспортное средство, перевозившее польские яблоки под видом белорусской продукции, выращенной в Брестской области», – отметили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, продукция сопровождалась фитосанитарным сертификатом, выданным Главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь, который подтверждал белорусское происхождение яблок. Однако, согласно маркировке, яблоки были выращены в Польше.

«В целях недопущения поставок в Россию санкционной продукции Россельхознадзор с 17 марта 2021 года вводит временные ограничения на ввоз свежих яблок, экспортируемых и (или) произведенных в Брестской области Республики Беларусь», – заявили в ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что ограничения будут действуют до предоставления информации о мерах, принимаемых Белоруссией «для предотвращения повторения подобных нарушений, и признания их эффективности со стороны Россельхознадзора». Соответствующее уведомление ведомство направило в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.03.21

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