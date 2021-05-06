Предприятия обяжут заботиться о вредных отходах заранее

Правительство России обсудило закон, который обяжет предприятия заботиться о вредных отходах за пять лет до остановки производства. Кабмин планирует ввести контроль сделок, «окрашивание» платежей и денежные санкции за нарушения, сообщается на сайте правительства.

Зампредседателя правительства Виктория Абрамченко провела совещание по доработанной версии законопроекта об ответственности предприятий за ликвидацию вредного влияния на экологию. В проекте учли замечания, сделанные представителями бизнеса, и отправят документы в Госдуму в ближайшее время.

«Вводится регулирование в отношении промышленных площадок и цехов химических и нефтеперерабатывающих заводов, предприятий, на которых используются токсичные вещества, а также объекты размещения наиболее опасных отходов», – пояснил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Теперь указанные предприятия должны за пять лет до конца использования объекта составить план ликвидации негативных последствий для природы. И подготовить финансы для выполнения этого плана.

На случай продажи предприятия в законе пропишут контроль сделок. Если собственник сменился раньше пяти лет до конца срока эксплуатации, он сам должен иметь средства на утилизацию отходов. Если позже этого срока, то продавец должен передать ему готовый и финансово подкрепленный план ликвидации негативных последствий для природы.

В случае нарушения с собственника потребуют компенсацию в размере стоимости ликвидационных мероприятий. Если владелец откажется платить, власти приостановят выплату дивидендов до выполнения всех условий.

Кабмин включил в проект и «окрашивании» экологических платежей, для которых будет установлено целевое использование. Эти деньги можно будет потратить только на ликвидацию накопленного вреда и проведение природоохранных мероприятий.

«Мы должны поменять сознание, при котором можно было просто бросить свое предприятие с опасными отходами. Переходим к практическому применению принципа «намусорил – убери за собой», – подвела итог Виктория Абрамченко.

Напомним, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие закона об ответственности предприятий за экологический вред. Он настаивал, что уже в текущем году должен заработать принцип «загрязнитель платит», и потребовал законодателей действовать жестко.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.05.21

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