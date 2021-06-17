Самые «грязные» по выбросам: названы регионы-лидеры по загрязнению атмосферы

В России за пандемийный 2020-й год, ознаменованный локдауном и снижение экономической активности, резко возросло число предприятий, загрязняющих воздух вредными выбросами. Их количество увеличилось на 19,6 тыс., или 21%. Об этом говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Однако в целом, по оценке экспертов, российские предприятия выбросили в воздух 16,95 млн тонн загрязняющих веществ, что на 2% меньше, чем годом ранее. По объемам промышленного загрязнения атмосферы ковидный год стал самым «чистым» за последние 20 лет, сообщается в исследовании.

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова объяснила резкий рост числа предприятий-загрязнителей воздуха уточнением статистики по подсчетам выбросов и выходом из тени огромного числа производств, которые ранее не сдавали экологическую отчетность. При этом, по ее мнению, фактическое количество «грязных» предприятий может быть еще больше, чем учитывается в статистике.

«С учетом того, что статистика по промышленным выбросам за 2019 год была менее полной, реальное сокращение экологического вреда атмосфере в 2020 году должно превышать заявленные 2%. Таким образом, локдаун и спад производственной активности действительно способствовали очищению воздуха и улучшению экологической ситуации», – отметила Трубникова.

Антирейтинг регионов по объему вредных производственных выбросов в атмосферу в 2020 году возглавил Красноярский край (2,5 млн тонн). На втором месте – Кемеровская область (1,6 млн тонн), на третьем – Ханты-Мансийский автономный округ (1,1 млн тонн).

В первой десятке также оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (877,9 тыс. тонн), Свердловская область (783,9 тыс. тонн), Иркутская область (655,3 тыс. тонн), Челябинская область (457,1 тыс. тонн), Башкирия (441,3 тыс. тонн), Краснодарский край (415 тыс. тонн) и Оренбургская область (404,9 тыс. тонн).

Москва в рейтинге заняла 52-е место (59,7 тыс. тонн вредных выбросов), а Санкт-Петербург – 49-е место (67 тыс. тонн). Основная загрязняющая отрасль у обеих столиц – обеспечение электроэнергией, газом и паром, указывают исследователи.

При этом наибольший относительный прирост предприятий-загрязнителей воздуха зарегистрирован в регионах с невысоким уровнем социально-экономического развития. Так, в Севастополе таких опасных производств за последний год стало в 3,5 раза больше (+258%, всего 247 объектов). Надо отметить, что в Севастополе зафиксирован самый большой прирост объемов выбросов (+135,6%, до 6,9 тыс. тонн). Это связано, прежде всего, с актуализацией статистики и массовым выявлением в регионе предприятий-загрязнителей, которые ранее не сдавали отчетность, говорится в исследовании.

Значительно выросло число загрязнителей атмосферы в Чечне (+242%, до 65 объектов), Тыве (+235%, до 104 объектов) и Ивановской области (+115%, до 543 объектов). Существенный рост предприятий-загрязнителей также отмечен во Владимирской области, Забайкальском крае, Удмуртии, Тульской области, Калмыкии и Пермском крае.

По абсолютному приросту предприятий-генераторов выбросов лидерство захватили регионы с развитой экономикой. В Краснодарском крае количество загрязняющих воздух предприятий увеличилось на 1984. В число лидеров также вошли Московская область (+1218), Ростовская область (+772), Башкирия (+738), Забайкальский край (+726), Владимирская область (+722), Удмуртия (+670), Пермский край (+660), Новосибирская область (+596) и Ханты-Мансийский автономный округ (+571).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.06.21

Суд разрешил ликвидировать «Нейву». / Российских животноводов обязали снимать видеоотчеты для Китая. / В Свердловской области на 75% увеличился импорт семечек из Китая (ФОТО). Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»